Невилл: «Удивительно, что «Арсенал» набрал 50 очков в первой половине сезона»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил лондонский «Арсенал» за игру в нынешнем сезоне. Напомним, команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити». При этом у «канониров» есть одна игра в запасе.

«Удивительно, что «Арсенал» набрал 50 очков в первой половине сезона, особенно, учитывая то, что в прошлой кампании команда финишировала на пятом месте. Это очень важные и монументальные очки для «Арсенала», – заявил Невилл.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде против аутсайдера чемпионата в лице «Эвертона», который близок к увольнению своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.