Титов восхитился зимними трансферами «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал зимнюю трансферную компанию в исполнении лондонского «Арсенала». Напомним, «канониры» этой зимой приобрели трёх игроков – вингера Леандро Троссара из «Брайтона», польского защитника-универсала Якуби Кивиора из «Специи» и центрального полузащитника из «Челси» Жоржиньо.

«Очень нравится, как точечно этот лондонский клуб укрепляется. Взяли человека на фланг, взяли Жоржиньо в центр поля. Итальянец может стать и лидером команды по духу, и скамейка за счет этого перехода расширится. Всё говорит о том, что в «Арсенале» понимают, что необходимо делать для завоевания чемпионства», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Ранее бывший футболист дал прогноз на завтрашний поединок «Эвертона» и «Арсенала».