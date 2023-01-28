Гордон уже проходит медосмотр в стане «Ньюкасла»

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон стал ещё на шаг ближе к трансферу в «Ньюкасл». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 21-летний англичанин уже проходит медосмотр в стане «сорок».

Напомним, ранее «Ньюкасл» и «Эвертон» согласовали трансфер Гордона за 46 миллионов евро. Также «ириски» в будущем могут получить ещё несколько миллионов в качестве бонусов за своего воспитанника.

Гордон войдёт в топ-3 самых дорогих продаж в истории «Эвертона». Первые два места занимают Ромелу Лукаку и Ришарлисон. Третью строчку Энтони разделит с защитником Джоном Стоунсом, который летом 2016 года перешёл в «Манчестер Сити» за ту же сумму, за которую Гордон должен перейти в «Ньюкасл».