​Бьелса отправился в Лондон на переговоры

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса отправился в Лондон для проведения дальнейших переговоров с «Эвертоном». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Мэтт Лоу.

Отмечается, что Марсело Бьелса всё ещё сомневается в составе «Эвертона», но клуб надеется в скором времени получить от аргентинца чёткий ответ, примет ли он предложение.

Напомним, что несколько дней назад «Эвертон» принял решение уволить с должности главного тренера Фрэнка Лэмпарда по причине неудовлетворительных результатов. На текущий момент «ириски» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.