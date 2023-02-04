​Над «Гудисон Парк» во время матча с «Арсеналом» пролетел самолёт с баннером

Субботнюю программу в Английской премьер-лиге открывает матч между «Эвертоном» и «Арсеналом». По ходу игры над стадионом «Гудисон Парк» пролетел легкомоторный самолёт, за которым развивался баннер.

«Худшее управление клубом в лиге», - было написано на баннере.

Также на баннере в воздухе можно было заметить хэштег с призывом уйти в отставку в адрес некоего Билла. Вероятно, речь идёт о Билле Кенрайте, который является председателем «Эвертона».

Добавим, что «Эвертон» в субботу проводит первый матч под руководством Шона Дайча.

Следить за игрой «Эвертон» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.