«Эвертон» готов снизить цену на Гордона на фоне интереса «Ньюкасла»

Ливерпульский «Эвертон» на фоне того, что его игроком активно интересуется «Ньюкасл», готов снизить цену на своего вингера Энтони Гордона. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что это вынужденная мера, так как молодой игрок пропускает тренировки в составе «ирисок».

Ранее «Эвертон» готов был запросить у «Ньюкасла» 68,4 млн евро. Но теперь боссы «ирисок» планируют снизить цену до 40 млн евро. Отметим, что контракт Гордона с «Эвертоном» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне у 21-летнего Гордона набралось 18 матчей во всех турнирах, в них он трижды отличился. Основное амплуа молодого игрока – левый вингер.