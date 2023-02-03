​Артета: «Я всегда восхищался Жоржиньо»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета снова высказался о зимнем подписании полузащитника Жоржиньо.

«На этом рынке мы должны были адаптироваться и быть гибкими. Нам нужен был игрок на эту позицию, поэтому мы подписали Жоржиньо. Это футболист, которым я всегда восхищался. У него отличный характер. Он тот, кто добавит лидерство и качество на эту позицию. Он очень поможет команде. Мы всегда хотели его привлечь», - сказал Артета на пресс-конференции в пятницу.

В настоящий момент «Арсенал» готовится к гостевому матчу чемпионата Англии против «Эвертона». Команды начнут игру 4 февраля в 15:30 по московскому времени.