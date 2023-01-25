Артета: «Я всегда надеялся, что буду соперничать с Гвардиолой за титул»

Рулевой лидера АПЛ Микель Артета прокомментировал соперничество с Хосепом Гвардиолой за титул чемпиона Англии.

«Я всегда верил, что когда-нибудь случится соперничество между нами за титул. Но это нисколько не отразится на нашей дружбе и на том, как Гвардиола повлиял на мою жизнь», - цитирует Артету пресс-служба лондонского «Арсенала».

Артета, напомним, долгое время работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити», а в конце 2019 года пошёл в свободное плавание и возглавил терпящий кризис «Арсенал». Теперь «канониры» спустя три года с отрывом лидируют в чемпионате Англии. У «Арсенала» 50 очков и игра в запасе, у «Манчестер Сити» - 45.