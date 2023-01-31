«Арсенал» отдаст своего хавбека в аренду «Кристал Пэлас»

Бельгийский хавбек лондонского «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга отправится в аренду в «Кристал Пэлас». Об этом в своих соцсетях вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что игрок и его новый клуб уже одобрили и подписали трудовое соглашение. Во второй половине сегодняшнего дня Локонга проходит медицинский осмотр в новом клубе.

Бельгиец – нерегулярный игрок команды Микеля Артеты, в текущем сезоне он лишь 15 раз сыграл во всех турнирах, не отметившись ассистами и забитыми голами.

«Арсенал» в текущем сезоне, напомним, является основным претендентом на чемпионство в АПЛ и идёт на первом месте. «Кристал Пэлас» занимает 12 место.