«Ньюкасл» уверен в покупке звезды «Эвертона» Гордона

«Ньюкасл» лидирует в борьбе за подписание вингера «Эвертона» Энтони Гордона.

Об интересе «сорок» к 21-летнему игроку уже неоднократно сообщалось, однако теперь клуб, похоже, по-настоящему приблизился к успеху в переговорах. Как утверждает журналист Мэтт Лоу, в «Ньюкасле» уверены в подписании Гордона, сделка может быть заключена уже в скором времени. Переход, как ожидается, состоится летом. Интерес к англичанину также проявляли лондонские «Челси» и «Арсенал».

Энтони Гордон принял участие в 16 матчах «Эвертона» в нынешнем сезоне, отметившись тремя голами. Его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро.