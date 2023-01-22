Лисандро Мартинес – седьмой аргентинец, забивавший за «МЮ» в АПЛ

Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес стал седьмым представителем аргентинской национальности, который поражал ворота соперников «красных дьяволов» в АПЛ.

Ранее в составе «Манчестер Юнайтед» отличались ещё шесть аргентинцев: Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Анхель ди Мария, Маркос Рохо, Габриэль Хайнце и Алехандро Гарначо. Как отмечает статистический портал Opta, игроки из Аргентины забивали за «манкунианцев» чаще, чем за любой другой клуб из Англии.

Напомним, Мартинес забил «Арсеналу» во втором тайме и сравнял счёт в матче – 2:2. Однако финальный навал «канониров» на ворота гостей дал свои плоды и хозяева вырвали важнейшую победу – 3:2.