Агент новичка «Арсенала» Кивиора рассказал об интересе топ-клубов Серии А

Саша Баранов, представитель новичка лондонского «Арсенала» Якуба Кивиора, рассказал об интересе других топ-клубов к защитнику.

«Вы знаете, что случилось с «Ювентусом», «Миланом» и «Наполи», которые хотели подождать до лета. Вы знаете, что происходит, когда появляется клуб Премьер-лиги. Предложение от «Арсенала» появилось очень быстро. Якуб сказал клубу, что согласен уйти сейчас или остаться до лета», — заявил агент футболиста, чьи слова приводит Calciomercato.

Напомним, что польский защитник перешёл в состав «канониров» из «Специи», согласовав контракт до 2028 года. Сообщается, что стоимость сделки составила около 20 миллионов евро.