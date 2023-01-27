«Ньюкасл» согласовал покупку игрока «Эвертона» более чем за 50 млн евро

Вингер «Эвертона» Энтони Гордон в ближайшее время должен стать игроком «Ньюкасла».

Ранее клубы не могли договориться об условиях трансфера 21-летнего футболиста, но в итоге сошлись на сумме приблизительно в 51 млн евро, из которых порядка 6 млн – бонусные надбавки, докладывает Sky. Ожидается, что в течение суток англичанин пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «сороками».

Энтони Гордон записал себе в актив три забитых мяча в 16 поединках Английской премьер-лиги в составе «Эвертона» в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.