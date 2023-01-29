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«Арсенал» пока не сделал новое предложение «Брайтону» по Кайседо

29 Января 2023 • 21:32 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Лондонский «Арсенал» пока не сделал улучшенное предложение «Брайтону» по хавбеку Мойсесу Кайседо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы «канониров» раздумывает над тем, стоит ли увеличивать сумму предложения за 21-летнего эквадорца. В клубе идут разговоры о том, чтобы дать «чайкам» 80 миллионов евро за Кайседо.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Брайтон» отказался продавать своего хавбека «Арсеналу» за 68,5 млн евро, клуб попросил более 100 млн.

В текущем сезоне Кайседо провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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