«Арсенал» пока не сделал новое предложение «Брайтону» по Кайседо

Лондонский «Арсенал» пока не сделал улучшенное предложение «Брайтону» по хавбеку Мойсесу Кайседо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, боссы «канониров» раздумывает над тем, стоит ли увеличивать сумму предложения за 21-летнего эквадорца. В клубе идут разговоры о том, чтобы дать «чайкам» 80 миллионов евро за Кайседо.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Брайтон» отказался продавать своего хавбека «Арсеналу» за 68,5 млн евро, клуб попросил более 100 млн.

В текущем сезоне Кайседо провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.