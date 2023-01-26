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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала»: «Эдегор сможет побороться за «Золотой мяч»

26 Января 2023 • 00:54 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Бывший защитник «Арсенала» Лорен поделился мыслями об успехах полузащитника Мартина Эдегора.

24-летний капитан «канониров» проводит впечатляющий сезон и является одним из главных творцов успеха, которых добилась команда Микеля Артеты на данном этапе.

«Эдегор многого добился с момента своего прихода, но ещё не достиг максимума. В будущем он будет стоить намного больше 100 млн фунтов стерлингов, если продолжить развиваться. Я вполне представляю его претендентом на «Золотой мяч» и другие индивидуальные награды. Думаю, если «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, а затем преуспеет в Лиге чемпионов, то Мартина будут считать одним из лучших в мире», – цитирует Goal Лорена.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Лорен
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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