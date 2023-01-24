Эллардайс может вернуться в «Эвертон»

«Эвертон» раздумывает над тем, чтобы вернуть Сэма Эллардайса на роль главного тренера. Об этом сообщает журналист Сэми Мокбел в социальных сетях.

Напомним, английский специалист возглавлял ливерпульскую команду с 2017 по 2018 год. В данный момент «ириски» нуждаются в антикризисном тренере, который может спасти клуб от вылета в Чемпионшип. Эллардайс как раз имеет хороший опыт решения подобных задач в прошлом.

Правда, в последний раз «Большой Сэм» не смог справиться с аналогичной задачей во главе «Вест Бромвича», когда команда в сезоне-2020/21 вылетела в Чемпионшип спустя год после возвращения в элиту.

Напомним, Эллардайс ранее также возглавлял сборную Англии, но очень быстро покинул команду из-за скандала. «Эвертон» сейчас идёт на предпоследнем месте в чемпионате.