Нкетиа прокомментировал победный гол в ворота «МЮ»

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал свой победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед», главная встреча воскресенья во всём европейском футболе завершилась со счётом 3:2.

«Рядом со мной был Мартинес и я подумал из-за этого, что не нахожусь в офсайде. Но когда вы видите этот фиолетовый экран с надписью VAR, ваше сердце всегда немного замирает», - цитирует форварда ВВС.

Форвард добавил, что любому было видно, как сильно хотел сегодня победить «Арсенал», в итоге лондонский клуб продолжал давить и давить своего соперника, что принесло свои плоды в конце матча.

«Арсенал» после победы набрал 50 очков, отрыв от второго места, которое занимает «Манчестер Сити» - пять баллов, но у «канониров» на одну игру больше.