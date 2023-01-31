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«Арсенал» объявил о переходе Жоржиньо официально

31 Января 2023 • 23:19 Комментировать (1)
Эвертон
...
Арсенал
04.02 15:30

Один из самых громких переходов последнего дня трансферного окна окончательно состоялся – полузащитник «Челси» Жоржиньо продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». О трансфере сообщает пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что полузащитник полностью согласовал свой контракт с лидером АПЛ до 2024 года. 

Опытный 31-летний итальянский хавбек в текущем сезоне сыграл за «синих» в 25 матчах, отметившись тремя голами. Стоимость Жоржиньо, по версии портала Transfermarkt – 35 млн евро.

Похоже, после громкого трансфера «пушкари» откажутся от подписания Мойзеса Кайседо из «Брайтона» как минимум до лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Жоржиньо Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
31 Января 2023 в 23:30
очень неожиданно и хорошо для всех сторон. за немолодого игрока у которого через полгода истекает контракт получить 15 млн весьма неплохо. если реально артета его поклонник надеюсь пригодится арсеналу и поможет им взять АПЛ.
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