Один из самых громких переходов последнего дня трансферного окна окончательно состоялся – полузащитник «Челси» Жоржиньо продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». О трансфере сообщает пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что полузащитник полностью согласовал свой контракт с лидером АПЛ до 2024 года.

Опытный 31-летний итальянский хавбек в текущем сезоне сыграл за «синих» в 25 матчах, отметившись тремя голами. Стоимость Жоржиньо, по версии портала Transfermarkt – 35 млн евро.

Похоже, после громкого трансфера «пушкари» откажутся от подписания Мойзеса Кайседо из «Брайтона» как минимум до лета.