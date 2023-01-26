Гордон пропустил сегодняшнюю тренировку «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Напомним, англичанин находится в шаге от перехода в «Ньюкасл», который располагается на третьем месте в чемпионате.

По информации от Sky Sports, футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке «ирисок». «Ньюкасл» готов заплатить за трансфер 21-летнего Гордона сумму свыше 60 миллионов евро. Ранее игроком также интересовался лондонский «Челси», но сделка так и не состоялась летом.

Напомним, «Эвертон», за который сейчас выступает Энтони, находится на предпоследнем месте в Английской премьер-лиге. Гордон в нынешнем сезоне забил в чемпионате три гола.