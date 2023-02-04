​«Эвертон» в дебютном матче Дайча одержал первую победу в АПЛ с октября

Субботнюю программу двадцать второго тура Премьер-лиги Англии открывал матч между «Эвертоном» и «Арсеналом». Это была первая игра «ирисок» под руководством Шона Дайча. Мерсисайдцы смогли отпраздновать сенсационную победу со счётом 1:0.

«Эвертон» выиграл матч чемпионата Англии впервые за три с половиной месяца. В прошлом раз «ириски» побеждали в АПЛ ещё 22 октября, когда они переиграли «Кристал Пэлас» с результатом 3:0.

Серия «Эвертона» без побед в Премьер-лиге составила восемь матчей и теперь, наконец, была прервана.

В следующем туре «Эвертон» Шона Дайча ждёт дерби против «Ливерпуля».