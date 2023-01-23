Нападающий «Шеффилд Юнайтед» заинтересовал «Эвертон»

«Эвертон» в скором времени может усилиться одним из лучших бомбардиров Чемпионшипа. На радары клуба попал нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе, на счету которого 10 голов и 7 результативных передач во втором дивизионе Англии в нынешнем сезоне.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Эвертон» хочет как можно скорее закрыть сделку по трансферу футболиста, но в услугах Илимана заинтересованы и другие клубы Английской премьер-лиги, имена которых пока не сообщаются. Более того, «Шеффилд Юнайтед» хотел бы сохранить Ндиайе хотя бы до конца сезона.

Ндиайе играл за сборную Сенегала на чемпионате мира в Катаре и отметился на турнире одной голевой передачей.