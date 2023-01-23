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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» заинтересовал «Эвертон»

23 Января 2023 • 11:14 Комментировать
Рединг
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

«Эвертон» в скором времени может усилиться одним из лучших бомбардиров Чемпионшипа. На радары клуба попал нападающий «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе, на счету которого 10 голов и 7 результативных передач во втором дивизионе Англии в нынешнем сезоне.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Эвертон» хочет как можно скорее закрыть сделку по трансферу футболиста, но в услугах Илимана заинтересованы и другие клубы Английской премьер-лиги, имена которых пока не сообщаются. Более того, «Шеффилд Юнайтед» хотел бы сохранить Ндиайе хотя бы до конца сезона.

Ндиайе играл за сборную Сенегала на чемпионате мира в Катаре и отметился на турнире одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе Трансферы футбола - зима 2023
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