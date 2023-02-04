«Арсенал» не выигрывает на «Гудисон Парке» шестой год подряд

«Арсенал» не может выиграть на «Гудисон Парке» уже шестой год подряд. В последний раз на данный момент «канониры» побеждали на домашней арене «Эвертона» аж в октябре 2017 года – тот матч в рамках АПЛ завершился со счётом 5:2 в пользу лондонцев. В дальнейшем этому клубу ни разу не удавалось победить в гостях «Эвертон».

Напомним, сегодня «Арсенал» с позором для своего статуса лидера АПЛ сыграл на выезде против «Эвертона» и проиграл – 0:1. Подопечным Микеля Артеты не повезло напороться на «ирисок», воодушевлённых приходом нового тренера – Шона Дайча. Пару недель тому назад «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда и весь его тренерский штаб.