Жоржиньо дебютировал за «Арсенал»

В сегодняшнем матче против «Эвертона» на выезде в составе «Арсенала» дебютировал звёздный новичок – центральный полузащитник Жоржиньо, который под занавес трансферного окна перебрался в стан «канониров» из «Челси». Итальянец по позиции сменил на 59-й минуте другого центрального полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.

Матч в Ливерпуле продолжается и сегодня «Арсенал» не похож сам на себя. Лидер АПЛ полностью провалил первый тайм, а во втором тайме «канониры» пропустили.

Счёт матча – 1:0 в пользу «ирисок», следите за трансляцией самых интересных моментов матча на портале Liveresult.ru.