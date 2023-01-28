«Эвертон» сегодня объявит о назначении Дайча

Английский «Эвертон» хочет сегодня объявить о назначении Шона Дайча на пост главного тренера команды. Английский специалист сменит на своём посту Фрэнка Лэмпарда, который недавно был уволен.

Напомним, Дайч ране целых 10 лет тренировал «Бёрнли» и несколько раз подряд сохранял команду в элитном дивизионе Англии. Тем не менее, в прошлом сезоне Шона уволили, после чего команда опустилась в Чемпионшип.

В составе «Эвертона» есть два футболиста, знакомых Дайчу по работе в «Бёрнли». Речь идёт о двух центральных защитниках – Джеймсе Тарковски и Майкле Кине.

«Эвертон» сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.