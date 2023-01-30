Дайч рассказал о своей главной цели в «Эвертоне»

Английский специалист Шон Дайч поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Эвертона», а также рассказал о целях, которые перед ним стоят в новом клубе.

«Для меня большая честь стать тренером «Эвертона». Наша цель — создать команду, которая усердно работает и бьётся на поле. В этой команде собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять», — цитирует Дайча официальный сайт «Эвертона».

Напомним, что предыдущим клубом Дайча был «Бёрнли», который он возглавлял с 2012 по 2022 год. Также в карьере 51-летнего специалиста был «Уотфорд».

После 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.