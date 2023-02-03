Артета: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Габриэлом Мартинелли до конца сезона-2026/27. При этом в соглашении с бразильцем есть опция продления ещё на один год.

«Мы очень рады, что Мартинелли продлил с нами контракт. Габриэл до сих пор очень молод, поэтому в будущем мы ожидаем от него большего. Мы рады, что он будет с нами в ближайшие годы. Нам не терпится продолжить развивать его невероятный талант», – сказал Артета в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Мартинелли в нынешнем сезоне отметился семью голами и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.