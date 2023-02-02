Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом»

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли договорился с клубом о новом контракте.

На прошлой неделе стало известно, что стороны близки к согласию по условиям нового контракта, теперь же, согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сделка подписана. После длительных переговоров 21-летний бразилец согласился продлить трудовой договор с «канонирами» до июня 2027 года. Официальное подтверждение запланировано на ближайшее время.

Габриэл Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне он стал автором семи голов и трёх ассистов в 27 поединках за коллектив Микеля Артеты во всех турнирах.