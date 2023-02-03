Титов дал смелый прогноз на матч «Эвертона» и «Арсенала»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что лондонский «Арсенал» в завтрашнем матче с «Эвертоном» ограничится лишь одним забитым голом – этого мчащимся к чемпионству «канонирам» вполне хватит.

«Почти наверняка «ириски» будут действовать в матче от обороны, выставят схему в пять защитников. «Арсеналу» предстоит вскрывать эту оборонительную стену. Аккуратно ставлю на победу гостей, 1:0 – им вполне хватит», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Напомним, что кризисный «Эвертон» не так давно уволил Фрэнка Лэмпарда и весь его тренерский штаб, ливерпульский клуб идёт на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. На неделе «ириски» объявили о назначении опытного тренера Шона Дайча, который 10 лет возглавлял «Бёрнли».

«Арсенал» Микеля Артеты - первый, отрыв от второго места – пять очков.

Матч «Эвертона» и «Арсенала» начнётся завтра в 15:30 по московскому времени.