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Титов дал смелый прогноз на матч «Эвертона» и «Арсенала»

03 Февраля 2023 • 22:08 Комментировать
Эвертон
...
Арсенал
1 8.50 X 4.60 2 1.40
Через 15 ч. 55 мин.

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что лондонский «Арсенал» в завтрашнем матче с «Эвертоном» ограничится лишь одним забитым голом – этого мчащимся к чемпионству «канонирам» вполне хватит.

«Почти наверняка «ириски» будут действовать в матче от обороны, выставят схему в пять защитников. «Арсеналу» предстоит вскрывать эту оборонительную стену. Аккуратно ставлю на победу гостей, 1:0 – им вполне хватит», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Напомним, что кризисный «Эвертон» не так давно уволил Фрэнка Лэмпарда и весь его тренерский штаб, ливерпульский клуб идёт на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. На неделе «ириски» объявили о назначении опытного тренера Шона Дайча, который 10 лет возглавлял «Бёрнли».

«Арсенал» Микеля Артеты - первый, отрыв от второго места – пять очков.

Матч «Эвертона» и «Арсенала» начнётся завтра в 15:30 по московскому времени.

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ЭВЕРТОН АРСЕНАЛ
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