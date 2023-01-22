Защитник «Эвертона» Холгейт может перейти в другой клуб АПЛ

Защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт может продолжить карьеру в клубе «Ноттингем Форест», сообщает Football Insider.

По информации источника, трансфер может состояться уже этой зимой. Действующий контракт 26-летнего футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает английского игрока в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Эвертона» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Отметим, что после 20 туров «Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая 19-й «Эвертон» на шесть очков.