Лондонский «Арсенал» намерен усилить атаку вингером «Ювентуса» Федерико Кьезой.

В связи с трудным положением, в котором оказался туринский клуб, в прессе всё чаще появляются слухи о возможном уходе многочисленных лидеров команды Массимилиано Аллегри. Ранее интерес к Кьезе приписывался «Ливерпулю», мадридскому «Реалу» и «Барселоне», а теперь, по данным Calciomercatoweb, список потенциальных покупателей 25-летнего итальянца пополнил «Арсенал». Отмечается, что «канониры» готовы сделать чемпиона Европы одной из своих приоритетных целей на рынке.

Из-за травмы Федерико Кьеза пропустил практически весь 2022 год, а в нынешнем сезоне появился на поле всего восемь раз. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.