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«Ювентус» хочет продать Закарию

26 Января 2023 • 20:43 Комментировать
Ювентус
...
Монца
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29.01 17:00

Туринский «Ювентус» хочет избавиться от своего полузащитника Дениса Закарии, который сейчас выступает на правах аренды в лондонском «Челси». По информации La Gazzetta dello Sport, этим итальянский клуб рассчитывает компенсировать затраты на будущие трансферы.

26-летний швейцарец сыграл за «Челси» в текущем сезоне лишь семь матчей во всех турнирах, в которых один раз отметился голом. Стоимость полузащитника, по версии портала Transfermarkt – 20 млн евро. Арендное соглашение Закарии с «Челси» продлится до конца текущего сезона.

Закария стал игроком «Ювентуса» зимой 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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