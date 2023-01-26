«Ювентус» хочет продать Закарию

Туринский «Ювентус» хочет избавиться от своего полузащитника Дениса Закарии, который сейчас выступает на правах аренды в лондонском «Челси». По информации La Gazzetta dello Sport, этим итальянский клуб рассчитывает компенсировать затраты на будущие трансферы.

26-летний швейцарец сыграл за «Челси» в текущем сезоне лишь семь матчей во всех турнирах, в которых один раз отметился голом. Стоимость полузащитника, по версии портала Transfermarkt – 20 млн евро. Арендное соглашение Закарии с «Челси» продлится до конца текущего сезона.

Закария стал игроком «Ювентуса» зимой 2022 года.