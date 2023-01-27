Ди Мария рассказал, когда завершит выступления за сборную Аргентины

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария поделился мыслями о своём будущем в сборной Аргентины.

34-летний футболист, недавно ставший чемпионом мира, пока не планирует покидать национальную команду своей страны: «Чувствую, что по-прежнему могу быть полезным и вносить свой вклад в успехи сборной. Я буду выступать за Аргентину до тех пор, пока тренер не перестанет меня вызывать. Сейчас я в хорошей форме», – цитирует издание Goal ди Марию, отыгравшего за сборную в общей сложности 129 матчей.

Напомним, что после завершения чемпионата мира в Катаре ходили слухи об уходе Анхеля ди Марии из аргентинской национальной команды.