Источник: В «Ювентусе» очень довольны Миликом и планируют выкупить игрока

В «Ювентусе» довольны игрой польского нападающего Аркадиуша Милика в нынешнем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что права на 28-летнего форварда принадлежат французскому «Марселю», а за туринский клуб он выступает на правах аренды. По информации Романо, велика вероятность, что «Ювентус» активирует опцию выкупа игрока за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Милик провёл в составе «старой синьоры» 22 матча, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 10 миллионов евро.

После 19 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Ювентус» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.