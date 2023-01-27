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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: В «Ювентусе» очень довольны Миликом и планируют выкупить игрока

27 Января 2023 • 12:09 Комментировать
Ювентус
...
Монца
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29.01 17:00

В «Ювентусе» довольны игрой польского нападающего Аркадиуша Милика в нынешнем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что права на 28-летнего форварда принадлежат французскому «Марселю», а за туринский клуб он выступает на правах аренды. По информации Романо, велика вероятность, что «Ювентус» активирует опцию выкупа игрока за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Милик провёл в составе «старой синьоры» 22 матча, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 10 миллионов евро.

После 19 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Ювентус» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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