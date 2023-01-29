Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Палладино: «Матч, который войдёт в историю «Монцы»

29 Января 2023 • 21:39 Комментировать
Ювентус
0:2
Монца
окончен

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» неожиданно уступил дома «Монце», пропустив два безответных мяча. Любопытно, что и в первом круге «Ювентус» неожиданно уступил «Монце», тогда со счетом 0:1. Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино, для которого успел в первом круге пришел в первом же матче у руля команды, прокомментировал итоги матча.

- Очень эмоциональный день, красивая победа. Приятно было услышать комплименты от Аллегри. Я уверен, что этот матч войдет в историю «Монцы», - цитирует слова Палладино juvenews.eu.

В следующем туре «Монца» примет в домашнем матче «Сампдорию», это случится пятого февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Раффаэле Палладино Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Монца Монца
0
2
1.61 4.10 5.60
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
1
1
2.31 3.05 3.60
Видео
19 мин
Наполи Наполи
Рома Рома
1
0
1.79 3.85 4.60
Видео
30.01.23 в 22:45
Удинезе Удинезе
Верона Верона
1.77 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
22:40 · Италия. Серия А
Костакурта: «Не понимаю, почему Дзаньоло стремится усугубить конфликт»
22:29 · Италия. Серия А
Кварацхелия вернулся в основу, известны составы на матч между «Наполи» и «Ромой»
22:28 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Ужасно провели первый тайм»
21:57 · Италия. Серия А
«Лацио» не смог обыграть «Фиорентину»
21:41 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в Серии А»
21:41 · Италия. Серия А
Адани: Игроки «Ювентуса» не знают, что делать на поле
21:39 · Италия. Серия А
Палладино: «Матч, который войдёт в историю «Монцы»
21:34 · Италия. Серия А
Сенников: «Пускай Миранчук лучше побудет в «Торино»
21:22 · Италия. Серия А
​Раскрыты условия контракта Шкриньяра с «ПСЖ»
21:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон считает, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А
21:10 · Италия. Серия А
Наставник «Сассуоло»: «Победили заслуженно, но разница в счёте обманчива»
20:48 · Италия. Серия А
«Милан» проиграл три матча подряд впервые с 2019 года
20:47 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году»
20:41 · Италия. Серия А
Пиоли пояснил, почему «Милан» так и не пригласил нового вратаря
Все новости
Рекомендуем