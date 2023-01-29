Палладино: «Матч, который войдёт в историю «Монцы»

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» неожиданно уступил дома «Монце», пропустив два безответных мяча. Любопытно, что и в первом круге «Ювентус» неожиданно уступил «Монце», тогда со счетом 0:1. Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино, для которого успел в первом круге пришел в первом же матче у руля команды, прокомментировал итоги матча.

- Очень эмоциональный день, красивая победа. Приятно было услышать комплименты от Аллегри. Я уверен, что этот матч войдет в историю «Монцы», - цитирует слова Палладино juvenews.eu.

В следующем туре «Монца» примет в домашнем матче «Сампдорию», это случится пятого февраля.