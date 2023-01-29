​Погба сегодня может провести первый матч в сезоне – он в запасе «Ювентуса»

Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». В скором времени после камбэка в Турин французский полузащитник получил травму. В сезоне 2022/2023 Погба пока что на футбольном поле не появлялся.

Провести первый матч в сезоне Поль Погба может уже сегодня, 29 января. Француз полностью восстановился и попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А против «Монцы». Погба начнёт игру на скамейке для запасных.

Следить за матчем между «Ювентусом» и «Монцей» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.