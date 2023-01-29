​Аллегри: «Нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раз за разом даёт понять, что команде не нужно надеяться на успех апелляции после снятия с клуба 15 очков в Серии А. Сразу после поражения от «Монцы» Аллегри говорил, что «старой синьоре» нужно осознавать своё место. Чуть позже на пресс-конференции тренер продолжал говорить в таком духе.

«Нам нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе место в Серии А. Ситуация перевернулась с ног на голову, но таковая реальность на сегодняшний день. Нужно признавать её, иначе это плохо для нас закончится», - сказал Аллегри.

Напомним, что «Ювентус» проиграл «Монце» дома со счётом 0:2.