​Влахович играет за «Ювентус» впервые с октября

В воскресенье «Ювентус» проводит домашний матч чемпионата Италии против «Монцы». В средине второго тайма Массимилиано Аллегри выпустил на замену Душана Влаховича. Сербский нападающий, наконец, решил свои проблемы со здоровьем. В прошлый раз Влахович играл за «старую синьору» ещё 21 октября.

Душан Влахович вышел на поле при счёте 0:2. Массимилиано Аллегри надеется, что серб усилит атаку, и «Ювентусу» удастся уйти от поражения. Следить за развитием событий в матче можно в текстовой трансляции.

Напомним, что Душан Влахович перебрался в «Ювентус» год назад. Ранее серб играл за «Фиорентину».