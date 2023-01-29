«Ювентус» неожиданно оступился в матче против «Монцы»

В 20-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Монцу», соседа по таблице. Недавний судебный вердикт продолжает сказываться на игре «старой синьоры», которая и сегодня потеряла очки.

Уже в дебюте Джанлука Капрари метров с 15 поразил ворота туринцев, но, как показал ВАР, из офсайда. Вскоре Хосе Мачин вывел на удар с близкой дистанции Патрика Чиурриа, который уже по правилам открыл счет. Под конец тайма Дани Мота выбежал один на один с голкипером «Ювентуса», обыграл его и послал мяч в сетку. После перерыва у хозяев поля было больше моментов, но все удары парировал голкипер.

В итоге 2:0 в пользу «Монцы», которая подвинула соперника с 11-го места.