Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» неожиданно оступился в матче против «Монцы»

29 Января 2023 • 19:04 Комментировать (3)
Ювентус
0:2
Монца
окончен

В 20-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Монцу», соседа по таблице. Недавний судебный вердикт продолжает сказываться на игре «старой синьоры», которая и сегодня потеряла очки.

Уже в дебюте Джанлука Капрари метров с 15 поразил ворота туринцев, но, как показал ВАР, из офсайда. Вскоре Хосе Мачин вывел на удар с близкой дистанции Патрика Чиурриа, который уже по правилам открыл счет. Под конец тайма Дани Мота выбежал один на один с голкипером «Ювентуса», обыграл его и послал мяч в сетку. После перерыва у хозяев поля было больше моментов, но все удары парировал голкипер.

В итоге 2:0 в пользу «Монцы», которая подвинула соперника с 11-го места.

Протокол игры  
Ювентус0:2Монца
  18'Чиурриа Патрик (0:1)
  39'Мота Дани (0:2)
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисДе Шильо Маттиа 65' (Влахович Душан ( 65') Костич Филип 46' (Локателли Мануэль ( 46') Фаджоли Николо 46' (Соуле Матиас ( 46') Паредес Леандро 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Рабио АдриенДи Мария АнхельКин Мойзе 58' (Милик Аркадиуш ( 58')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоПогба ПольПерин МаттиаМиретти Фабио
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари ПаблоКальдирола Лука 69' (Петанья Андреа ( 69') Чиурриа Патрик 77' (Раноккья Филиппо ( 77') Аугусто КарлосМачин Хосе 77' (Биринделли Самуэле ( 77') Ровелла Николо 59' (Сенси Стефано ( 59'  78') Капрари Джанлука  69' 69' (Марлон ( 69') Пессина МаттеоМота Дани
Запасные: Гюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаКолпани АндреаАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоКарбони АндреаД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
29 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
29 Января 2023 в 19:40
Оступился?.. Навернулся со всей дури... В очередной раз..
Juventissimo
29 Января 2023 в 19:16
Кислорожий д...б берет новые высоты! Монца вписала свое имя в историю, Ювентус - также. Гости стали единственной(!) командой в Чемпионате Италии, которая имеет 100% положительный баланс в играх против Юве, к тому же, не пропустившей ни одного гола. И это дебютант...Честно говоря, уже самому хочется, чтобы не возвращали эти 15 очков и Аллегри бы поперли в конце сезона за непопадание в зону ЛЧ.
ЮвиК
29 Января 2023 в 19:11
Почему неожиданно? Для кого? Кто пишет такие идиотские заголовки? Монца играла лучше, Монца сделала результат. Две игры, 2 поражения и 2 раза Юве заканчивает в меньшинстве. Макс продолжает нарабатывать на новый контракт. Руководство в восторге. Болельщики в шоке.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
2
5
1.41 5.20 7.40
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Монца Монца
0
2
1.61 4.10 5.60
Видео
58 мин
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
1
1
2.31 3.05 3.60
Видео
29.01.23 в 22:45
Наполи Наполи
Рома Рома
1.79 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
21:13 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон считает, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А
21:10 · Италия. Серия А
Наставник «Сассуоло»: «Победили заслуженно, но разница в счёте обманчива»
20:48 · Италия. Серия А
«Милан» проиграл три матча подряд впервые с 2019 года
20:47 · Италия. Серия А
Жиру: «Мы потеряли солидность, которая была нашей силой в прошлом году»
20:41 · Италия. Серия А
Пиоли пояснил, почему «Милан» так и не пригласил нового вратаря
20:06 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал о травме Милика
19:57 · Италия. Серия А
«Монца» - второй клуб в истории Серии А, выигравший оба своих первых матча против «Ювентуса»
19:55 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Мы должны осознавать своё место» 1
19:50 · Италия. Серия А
Пиоли: «Что-то перестало работать, что-то надо менять»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Гайч продлил контракт с ЦСКА перед отъездом в Италию – источник
19:16 · Италия. Серия А
​Берлускони обещал игрокам автобус с девушками лёгкого поведения – «Монца» выполнила условие 2
19:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» неожиданно оступился в матче против «Монцы» 3
18:35 · Россия. Премьер-лига
Гайч признался, что рад возвращению в Италию
18:32 · Италия. Серия А
​Влахович играет за «Ювентус» впервые с октября
17:48 · Италия. Серия А
​Пиоли после поражения 2:5: «Наше скудетто – место в Лиге чемпионов»
Все новости
Рекомендуем