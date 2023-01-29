«Ювентус» неожиданно оступился в матче против «Монцы»

В 20-м туре Серии А «Ювентус» принимал «Монцу», соседа по таблице. Недавний судебный вердикт продолжает сказываться на игре «старой синьоры», которая и сегодня потеряла очки.
Уже в дебюте Джанлука Капрари метров с 15 поразил ворота туринцев, но, как показал ВАР, из офсайда. Вскоре Хосе Мачин вывел на удар с близкой дистанции Патрика Чиурриа, который уже по правилам открыл счет. Под конец тайма Дани Мота выбежал один на один с голкипером «Ювентуса», обыграл его и послал мяч в сетку. После перерыва у хозяев поля было больше моментов, но все удары парировал голкипер.
В итоге 2:0 в пользу «Монцы», которая подвинула соперника с 11-го места.
Протокол игры
|18'Чиурриа Патрик (0:1)
|39'Мота Дани (0:2)
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Де Шильо Маттиа65' (Влахович Душан (65') •Костич Филип46' (Локателли Мануэль (46') •Фаджоли Николо46' (Соуле Матиас (46') •Паредес Леандро46' (Айлинг Самуэль (46') •Рабио Адриен•Ди Мария Анхель•Кин Мойзе58' (Милик Аркадиуш (58')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука69' (Петанья Андреа (69') •Чиурриа Патрик77' (Раноккья Филиппо (77') •Аугусто Карлос•Мачин Хосе77' (Биринделли Самуэле (77') •Ровелла Николо59' (Сенси Стефано (59') • 78'Капрари Джанлука 69'69' (Марлон (69') •Пессина Маттео•Мота Дани
29 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
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