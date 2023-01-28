«Ювентус» может заработать 25 млн евро на продаже Маккенни

Английский «Лидс» намерен усилиться полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни.

Об интересе «павлинов» стало известно ещё в начале недели, однако клубы пока не согласовали все условия сделки. По обновлённой информации от инсайдера Николо Скиры, «Лидс» хочет арендовать 24-летнего футболиста сборной США с возможностью последующего выкупа за 25 млн евро. Переговоры продолжаются.

Отыграв 21 матч за «бьянконери» в нынешнем сезоне, Уэстон Маккенни трижды отметился голом и дважды ассистировал товарищам по команде. Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 21 млн евро.