Адани: Игроки «Ювентуса» не знают, что делать на поле

Бывший футболист «Интера» Даниэле Адани высказался об игре «Ювентуса» под руководством Массимилиано Аллегри.

В матче 20-го тура Серии А туринцы на своем поле проиграли «Монце» со счетом 0:2.

Адани заявил в эфире Rai 2, что в «Монце» нет ни одного игрока уровня «Ювентуса», но команда смогла победить, потому что подопечные Аллегри не были готовы к матчу. Проблема «Ювентуса» длится уже полтора года, она заключается в плохо проделанной работе, считает эксперт. В игре в «Монцей» туринцы показали, что не понимают, как играть и в атаке, и в обороне, было много импровизации, добавил Адани.

После 20 туров «Ювентус» занимает 13-е место в чемпионате Италии. Не стоит забывать, что с команды было снято 15 очков за финансовые махинации.