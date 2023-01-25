Эвра: «Ювентус» унижен, но он вернётся»

Бывший французский футболист Патрис Эвра, успевший поиграть за туринский «Ювентус», в том числе и в финале Лиги чемпионов, прокомментировал последние неудачи туринского клуба. Их квинтэссенцией стало разгромное поражение от «Наполи» со счетом 1:5, после чего «Ювентус», вдобавок, не сумел обыграть «Аталанту» - не мальчиков для битья, конечно, но все же...

Но самое главное - это лишение пятнадцати очков в рамках наказания за очередной скандал. Эвра посочувствовал своему бывшему клубу, выразив уверенность в том, что «Ювентус» еще покажет всем «кузькину мать».

- Мне жаль. «Старая Синьора» унижена, но она вернется, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.