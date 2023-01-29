Бывший игрок «Ювентуса» Давиде Байокко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» насчёт снятия с клуба 15 очков за финансовые махинации.

- Мне сложно говорить что-то о наказании «Ювентуса», потому что мы мало о нем знаем. Справедливости ради, мы должны его принять. «Ювентус» подаст апелляцию, конечно, это в его праве, но нужно исходить из того, что есть. Мне очень понравились слова Аллегри, когда он обращался к игрокам и заявлял, что нужно в любом случае работать и играть.

- Есть ли у команды шансы на 4-е место?

В жизни нет ничего невозможного, отрыв выглядит ужасным, но у «Ювентуса» чемпионский менталитет, команда привыкла к трудностям и будет до последнего стараться и вгрызаться за каждое очко. Давайте скажем прямо, в этом сезоне все, кроме «Наполи», выглядят не очень хорошо. Лидеры не показывают того футбола, которого от них ждут, и «Ювентусу» по силам догнать тех, кто сейчас в зоне Лиги чемпионов, если клуб сам будет одерживать победу за победой. Тем более, сейчас в строй вернутся лидеры команды. Влахович, Погба, Бонуччи добавят нам характера и мастерства. Мне очень понравилось, как «Ювентус» играл с «Аталантой», проявив характер, жаль не удалось выиграть.

- Какие ожидания от игры с «Монцей»?

- «Ювентус» победит, я в этом не сомневаюсь. Это не будет легкий матч, в Кубке Италии было сложно, но «Ювентус» одержит победу.