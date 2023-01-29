Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-игрок «Ювентуса» Байокко: «Ювентусу» по силам догнать тех, кто сейчас в зоне Лиги чемпионов» эксклюзив

29 Января 2023 • 14:35 Комментировать
Ювентус
...
Монца
1 1.55 X 4.10 2 6.50
Через 1 ч. 26 мин.

Бывший игрок «Ювентуса» Давиде Байокко дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» насчёт снятия с клуба 15 очков за финансовые махинации.

- Мне сложно говорить что-то о наказании «Ювентуса», потому что мы мало о нем знаем. Справедливости ради, мы должны его принять. «Ювентус» подаст апелляцию, конечно, это в его праве, но нужно исходить из того, что есть. Мне очень понравились слова Аллегри, когда он обращался к игрокам и заявлял, что нужно в любом случае работать и играть.

- Есть ли у команды шансы на 4-е место?

В жизни нет ничего невозможного, отрыв выглядит ужасным, но у «Ювентуса» чемпионский менталитет, команда привыкла к трудностям и будет до последнего стараться и вгрызаться за каждое очко. Давайте скажем прямо, в этом сезоне все, кроме «Наполи», выглядят не очень хорошо. Лидеры не показывают того футбола, которого от них ждут, и «Ювентусу» по силам догнать тех, кто сейчас в зоне Лиги чемпионов, если клуб сам будет одерживать победу за победой. Тем более, сейчас в строй вернутся лидеры команды. Влахович, Погба, Бонуччи добавят нам характера и мастерства. Мне очень понравилось, как «Ювентус» играл с «Аталантой», проявив характер, жаль не удалось выиграть.

- Какие ожидания от игры с «Монцей»?

- «Ювентус» победит, я в этом не сомневаюсь. Это не будет легкий матч, в Кубке Италии было сложно, но «Ювентус» одержит победу.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Давиде Байокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
1
3
1.41 5.20 7.40
Видео
29.01.23 в 17:00
Ювентус Ювентус
Монца Монца
1.61 4.10 5.60
Видео
29.01.23 в 20:00
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
2.31 3.05 3.60
Видео
29.01.23 в 22:45
Наполи Наполи
Рома Рома
1.79 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
15:28 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «Уверен, что Лёша может стать ещё сильнее»
14:00 · Италия. Серия А
«Милан» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
13:17 · Италия. Серия А
​Только с одним футболистом из России Adidas продолжает сотрудничать
12:36 · Италия. Серия А
​Дзаньоло могут отстранить от команды до конца сезона
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать топ-защитника
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Линделофа 1
09:22 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА в шаге от перехода в клуб Серии А
08:55 · Италия. Серия А
Моуринью подтвердил уход Шомуродова из «Ромы»
08:22 · Италия. Серия А
Шкриньяр подписал предварительный контракт с «ПСЖ»
00:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» настигла «Милан», обыграв аутсайдера
00:09 · Италия. Серия А
Лаутаро: «Теперь идём на войну»
28 Января
23:35 · Италия. Серия А
«Милан» снова пропустил четыре мяча - на этот раз от девушек из «Интера»
23:20 · Италия. Серия А
Скончался бывший глава итальянской федерации футбола
22:59 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Я очень доволен, показали характер»
22:44 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес идёт по пятам Икарди
Все новости
Рекомендуем