«МЮ» сможет подписать Влаховича в случае попадания в Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Серб связан с возможным переходом в ряд европейских топ-клубов на фоне проблем «бьянконери», и «Манчестер Юнайтед» – один из главных претендентов на 22-летнего форварда. По информации журналиста Грэма Бэйли, по окончании сезона Влахович действительно будет доступен на трансферном рынке. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» будет иметь внушительные шансы на подписание игрока, если сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам текущей кампании. «Ювентус» готов расстаться с Влаховичем, если за него предложат порядка 80 млн евро.