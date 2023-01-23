Вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза интересен мадридскому «Реалу».

25-летний футболист, не так давно восстановившийся после тяжёлой травмы, вероятно, решит покинуть «Ювентус» из-за положения, в котором оказался клуб. По информации Fichajes, одним из потенциальных покупателей может стать мадридский «Реал», изучающий варианты усиления атакующей линии.

Действующий контракт Федерико Кьезы с туринцами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне игрок появился на поле в восьми матчах, записав себе в актив один забитый мяч и две голевые передачи. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость итальянца в 60 млн евро.