«Вест Хэм» поборется за игрока «Ювентуса»

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Уэстону Маккенни, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, итальянский клуб хочет заработать на продаже своего футболиста около 40 миллионов евро.

Действующий контракт 24-летнего хавбека со «старой синьорой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 21 миллион евро.

В нынешнем сезоне Маккенни провёл за «Ювентус» 21 матч, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

На данный момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков в 20 проведённых матчах.