​Аллегри: «Я не обсуждал с владельцем «Ювентуса» продление контракта»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отрицает информацию о том, что он обсуждал с владельцем клуба Джоном Элканном продление контракта.

«Я говорил с Джоном Элканном, но не о продлении контракта. Он просто спросил меня, как дела у команды. Сейчас у нас есть много вещей, над которыми нужно работать. Важно оставаться сосредоточенными. Впереди четыре месяца, и мы должны достичь нескольких целей», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Ближайший матч итальянской Серии А «Ювентус» проведёт в воскресенье, 29 января. Команда Массимилиано Аллегри будет играть против «Монцы» на своём поле.