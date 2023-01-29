​Аллегри: «Мы должны осознавать своё место»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от «Монцы» со счётом 0:2.

«Я не думаю, что мы когда-либо играли так, как сегодня в первом тайме. Нужно подумать об этом. После перерыва мы действовали лучше, но мы должны признать ответственность за это общее выступление.

В трёх последних матчах мы пропустили 10 голов. Некоторые голы были слишком лёгкими. Пропустить после аута, когда нас проходят с постыдной лёгкостью… Мы были вялыми, делали слишком много ошибок, не имели правильного настроя.

Мы должны осознавать своё место в таблице. У нас не 38 очков, которые мы заработали, а 23. Нужно поработать над ситуацией, которая является реальностью», - сказал Аллегри DAZN.

Тренер «Ювентуса» дал понять, что команде не стоит рассчитывать на возвращение 15 снятых за финансовые махинации очков по итогам апелляции.