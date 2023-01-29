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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Мы должны осознавать своё место»

29 Января 2023 • 19:55 Комментировать (1)
Ювентус
0:2
Монца
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от «Монцы» со счётом 0:2.

«Я не думаю, что мы когда-либо играли так, как сегодня в первом тайме. Нужно подумать об этом. После перерыва мы действовали лучше, но мы должны признать ответственность за это общее выступление.

В трёх последних матчах мы пропустили 10 голов. Некоторые голы были слишком лёгкими. Пропустить после аута, когда нас проходят с постыдной лёгкостью… Мы были вялыми, делали слишком много ошибок, не имели правильного настроя.

Мы должны осознавать своё место в таблице. У нас не 38 очков, которые мы заработали, а 23. Нужно поработать над ситуацией, которая является реальностью», - сказал Аллегри DAZN.

Тренер «Ювентуса» дал понять, что команде не стоит рассчитывать на возвращение 15 снятых за финансовые махинации очков по итогам апелляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Juventissimo
29 Января 2023 в 20:02
Тренер «Ювентуса» дал понять, что команде не стоит рассчитывать на его отставку. Запасаемся валидолом.
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