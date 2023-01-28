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«Ноттингем Форест» может перехватить Маккенни у «Лидса»

28 Января 2023 • 16:10 Комментировать
Ювентус
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Монца
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Через 23 ч. 23 мин.

«Ноттингем Форест» рассматривает возможность перехватить у «Лидса» полузащитника Уэстон Маккенни, который может перебраться в команду из туринского «Ювентуса». Об этой информации в своих социальных сетях поделился журналист Дэвид Орнштейн.

Напомним, «Лидс» ранее согласовал с Маккенни условия личного контракта и провёл с «Ювентусом» позитивные переговоры по трансферу. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

Тем не менее, если в ситуацию вмешается «Ноттингем Форест», у «Лидса» могут возникнуть проблемы. Сообщается, что «лесники» являются не единственной командой, которая может перехватить у «павлинов» американца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Ноттингем Форест Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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