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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» - второй клуб в истории Серии А, выигравший оба своих первых матча против «Ювентуса»

29 Января 2023 • 19:57 Комментировать
Ювентус
0:2
Монца
окончен

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» неожиданно уступил дома «Монце», пропустив два безответных мяча. Это было второе поражение от «Монцы» для «Ювентуса» в текущем сезоне - в первом круге абсолютный дебютант Серии А, напомним, выиграл с минимальным преимуществом.

«Монца» стала второй командой в истории Серии А, которая выиграла оба своих первых матча против «Ювентуса» в дебютном сезоне. Ну а первой был миланский «Интер» в 1930 году - в первый сезон проведения Серии А. В следующем туре «Монца» примет в домашнем матче «Сампдорию», это случится пятого февраля. 

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Ювентус Монца
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