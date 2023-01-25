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«Лидс» согласовал условия контракта с Маккенни

25 Января 2023 • 12:56 Комментировать
Ювентус
...
Монца
29.01 17:00

«Лидс» договорился с полузащитником туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни об условиях контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, игрок и клуб достигли полного согласия по поводу условий сотрудничества.

Тем не менее, «Лидсу» ещё предстоит договориться с «Ювентусом» о сумме компенсации. Клубы пока далеки от соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника, но все стороны с оптимизмом смотрят на возможность заключить сделку.

Ранее также ходили слухи об интересе к Маккенни со стороны «Вест Хэма». Американец выступает за «Ювентус» с лета 2020 года, когда перешёл из «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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